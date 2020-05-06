"Фейерверк не планируется": В Смольном рассказали о праздновании Дня Победы

Администрация Петербурга 6 мая сообщила, что глава города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев провели совещание о праздновании Дня Победы в 2020 году. В частности, они решили вопрос о проведении праздничного салюта. Традиционного фейерверка в этом году петербуржцы не увидят.

"В 22 часа первый залп праздничного артиллерийского салюта из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа", говорится на сайте Смольного.

Администрация отдельно подчеркнула, что это будет именно артиллерийский салют, а не традиционный фейерверк. "Фейерверк не планируется", - сообщает Смольный.

Изначально при публикации информации об итогах совещания Беглова и Журавлева фразы о фейерверке в тексте не было. Она появилась спустя несколько минут. Не было этого уточнения и в информационной рассылке для СМИ.

Кроме того, по случаю юбилея Победы 9 мая на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. В 10 часов утра над городом пролетят самолеты и вертолеты боевой авиации.

В семь вечера будет объявлена минута молчания в память о погибших на войне. Затем в онлайн-формате пройдет акция "Бессмертный полк". В это же время на телеканале "Санкт-Петербург" и в соцсетях комитета по культуре будет проходить трансляция праздничного концерта "Музыка Победы. Тебе, Ленинград-Петербург, посвящаем".

Весь день 9 мая в разных районах города будут звучать песни военных лет, которые планируется транслировать с помощью звукоусиливающей аппаратуры на военных автомобилях.

Ранее глава комитета по печати Владимир Рябовол рассказал, что из запланированных украшений на улицах города к 9 маю вывесят только 15%. Остальная часть оформления появится в дни проведения парада и торжественных церемоний после снятия ограничений из-за распространения коронавируса.

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