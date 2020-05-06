Глава комитета по печати об украшении Петербурга к 9 мая: Это дань памяти

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол на пресс-конференции ТАСС 6 мая сообщил, что оформление города ко Дню Победы было сокращено. В мае 2020 года улицы Петербурга украсят только на 15% от запланированного объема, пояснил Рябовол. По его словам, остальная часть оформления появится в дни проведения парада и торжественных церемоний после снятия ограничений из-за распространения коронавируса.

Глава ведомства добавил, что в программе по украшению города сейчас около 40 адресов практически в каждом районе Петербурга. Всего планируется разместить 1123 элементов, уточнил Рябовол. Он отметил, что украшены будут Приморское шоссе, Дальневосточный проспект, Пискаревское мемориальное кладбище, Площадь Победы, памятник Пулковский рубеж, входная группа Московский парк Победы и другие места.

Рябовол сообщил, что в первую очередь город украшают для тех петербуржцев, кто продолжает работать и обеспечивает жизнедеятельность Петербурга. При этом, глава ведомства отметил, что оформление города ко Дню Победы - это дань памяти.

- Работая даже в праздничные дни, они должны все-таки чувствовать наступление этой великой даты и иметь соответствующее настроение. Я бы, наверное, скорее сказал, не на кого это ориентировано, а что это просто дань памяти, - заявил Рябовол.

Напомним, ранее комитет по печати сообщил, что на украшение города к 9 мая выделено около 60 млн рублей. Средства направлены из бюджета Петербурга.

София Саттарова