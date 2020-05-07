Депутаты МО "Смольнинское" ушли с заседания совета, обвинив "Яблоко" в связях с ЕдРом

В муниципальном образовании "Смольнинское" обострился межфракционный конфликт. Состоявшееся 6 мая заседание местного совета завершилось демонстративным уходом пятерых мундепов.

Муниципалитет покинули депутаты-активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и представители штаба Навального. Позже они заявили о сговоре своих коллег из партии "Яблоко" с "Единой России". "Яблочники" предъявляют им аналогичные обвинения.

По словам присутствовавших мундепов, изначально на заседание явились 13 человек: семь от "Яблока", три от штаба Навального, два от "Центрального района за комфортную среду" и депутат от "Единой России" Алексей Шавлов. "Яблочник" Дмитрий Палюга рассказал в своем Facebook, что инцидент возник после того как единоросс Шавлов поднял вопрос об объявлении конкурса на выборы главы местной администрации. Идею поддержали представители "Яблока", но другие депутаты выступили против, заявив, что принимать такое решение преждевременно, поскольку на заседании присутствуют не все члены совета.

В результате возникшей дискуссии депутат-самовыдвиженец Елена Бархатова, избравшаяся при поддержке штаба Навального, покинула заседание. Ее примеру позже последовали обе присутствовавшие представительницы "Центрального района за комфортную среду" Елена Мишкинис и Марина Шпринг. Двое оставшихся депутатов от штаба Навального Диана Серая и Александр Захаров, по словам Палюги, также не захотели голосовать за объявление конкурса, посчитав, что в сложившейся обстановке это делать некрасиво.

"Яблочники" полагают, что представители других фракций намерено затягивают объявление выборов, чтобы подольше задержать в кресле главы администрации единоросса Александра Колба. Он занимает должность главы временно, до назначения сменщика.

"К сожалению, МО Смольниское при кажущейся победе оппозиции на выборах в Совет, так и остается с двумя Главами - единороссами (МО и Администрации). Вряд ли большинство избирателей хотели видеть, как депутаты спасаются бегством вместо того, чтобы исправить эту ситуацию, но видимо, так им проще", - заявил Пальга.

Депутат Бархатова, в свою очередь, заявила, что представители "Яблока" действовали по договоренности с "Единой Россией".

"Нам продемонстрировали единство партийного духа оппозиции и партии власти. Шавлов А.В. с голоса внес предложение об объявлении конкурса и создании комиссии, причем нам предстояло выбрать представителей в эту самую комиссию! Как вы думаете, кто бы вошел в состав комиссии? Конечно, парочка яблочников и один представитель… И чьи бы интересы тогда отстаивали эти члены конкурсной комиссии? Конечно, претендента от партии "Яблоко" и теперь уже претендента от "Единой России"", - написала Бархатова в Facebook.

Напомним, в МО "Смольнинское" уже проводили конкурс на должность руководителя местной администрации. Однако муниципальный совет в феврале отказался выбирать между двумя кандидатами, прошедшими отбор конкурсной комиссии. С тех пор начало нового приема заявок от претендентов так и не был объявлен.

Добавим, что из-за межфракционных разногласий совет по-прежнему остается без постоянного главы. На эту должность претендовали представительницы "Центрального района за комфортную среду" и лидер петербургского отделения "Яблока" Екатерина Кузнецова. Представители штаба Навального от открытого участия в их конфликте ранее воздерживались.