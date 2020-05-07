Трамп готов помочь России в борьбе с пандемией COVID-19

Американский президент Дональд Трамп снова заявил о готовности помочь России в рамках международного противодействия коронавирусной инфекции, распространившейся на все континенты. Это следует из результатов его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, на которые в своем микроблоге сослался представитель Белого дома США Джадд Дир. По его словам, в центре обсуждения находился прогресс в борьбе с заразой.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе России", - также говорится в Twitter заокеанского чиновника.

В середине апреля Трамп уже выражал готовность поставить Москве аппараты искусственной вентиляции легких. В свою очередь, нынешней весной Россия уже отправляла в США медицинское оборудование, что вызвало скепсис и даже осуждение в оппозиционных кругах. США в наибольшей степени на сегодняшний день пострадала от эпидемии, в то время как Россия на этой неделе вошла в пятерку главных стран, задетых вирусом.