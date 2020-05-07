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19:18

Елин: Мы обяжем петербуржцев носить маски и перчатки

фото ЗакС политика Елин: Мы обяжем петербуржцев носить маски и перчатки

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал о планах Смольного на борьбу с пандемией коронавируса в ближайшие дни и недели. Петербуржцев совершенно точно ждут новые, более строгие правила соблюдения личной гигиены, заверил чиновник.

"Мы не будем рекомендовать, мы обяжем носить маски и перчатки. Это не какая-то вновь введенная мера, это фактически компенсационная мера, которая компенсирует меры, которые мы примем в ближайшее время. Мы разрешаем работать предприятиям, строительным компаниям, мы разрешим работать целому ряду организаций, которые стоят в производственной цепочке (например, автомобильным магазинам), и в качестве компенсации мы должны ограничить возможность распространения вируса", - заявил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Наиболее строго и внимательно следить за ношением масок власти намерены в общественном транспорте. Для удобства граждан в вестибюлях станций метро поставят вендинговые автоматы, где можно будет приобрести эти средства защиты.

"Не надо разбрасывать маски и кидать их на газоны, в урны. Будут специальные контейнеры, это опасная продукция, ее надо обрабатывать и утилизировать", - добавил Елин.

Напомним, что пока де-юре режим повышенной готовности действует до 12 мая.


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