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16:16

Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калиниградку до уголовного дела

фото ЗакС политика Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калиниградку до уголовного дела

Жительница Калининграда Людмила Стеч стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за репоста "ВКонтакте", передает "Новый Калининград".

Знакомая девушки поделилась, что 8 мая у Стеч прошёл обыск.

"Сначала постучали в дверь и сказали, что они из Роспотребнадзора. Когда Люся не открыла, то разбили окно", - прояснила детали произошедшего собеседница издания.

У Стеч изъяли роутер и телефон, увезя её саму на допрос. Вечером девушку со статусом подозреваемой отпустили под подписку о невыезде.

По информации "Нового Калининграда", поводом для возбуждения уголовного дело послужила запись из паблика "Народная самооборона", в которой идет речь о теракте в УФСБ Архангельска.

В марте по аналогичной статье об оправдании терроризма житель Калуги получил более пяти лет заключения. По такому же делу проходит псковская журналистка Светлана Прокопьева, чьи рассуждения в радиоэфире о мотивации архангельского преступника не понравились правоохранителям. Максимальное наказание по сравнительно новой для российского законодательства статье - семь лет лишения свободы.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

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