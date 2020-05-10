Латынина осудила порядок признания врача заболевшим COVID-19 в Петербурге

Политический обозреватель Юлия Латынина, анализируя борьбу с пандемией коронавируса в регионах и привычно критикуя действия властей, в последнем выпуске своей радиопрограммы. заострила внимание на Петербурге. Здесь ее возмущает, что семьям врачей, заразившимся COVID-19 на работе и претендующим на компенсацию, порой с трудом приходится доказывать, что это произошло именно по долгу службы и что это был именно коронавирус. Публицист приводит уже получившие огласку случаи, когда в качестве причины такой смерти официально указывают хронические заболевания и, соответственно, семья лишается права на получение выплаты.

"От степени виновности, которую установит комиссия, зависит и выплата. И получается просто, что создается такая чудовищная история, как во время коммунистических чисток, когда врачей самих же заставляют унижать коллег... Ну, слушайте, главврач Кемеровской больницы вообще опубликовал замечательное постановление, согласно которому, если выяснится, что медик виноват сам, так его, вообще, и уволить можно", - заметила радиоведущая.

Резюмируя связанные с медициной неудачные поступки чиновников по всей стране, Латынина персонализирует проблему: "в этом чемпионате подлости первое место занял губернатор Питера Беглов".

Отметим, что некоторые депутаты ЗакСа также выступали с критикой упомянутого выше порядка вещей. В частности, Борис Вишневский добивается того, чтобы врачам не нужно было доказывать, каким именно образом они заразились COVID-19 и был ли причиной именно вирус.

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