18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:30

Латынина осудила порядок признания врача заболевшим COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Латынина осудила порядок признания врача заболевшим COVID-19 в Петербурге

Политический обозреватель Юлия Латынина, анализируя борьбу с пандемией коронавируса в регионах и привычно критикуя действия властей, в последнем выпуске своей радиопрограммы. заострила внимание на Петербурге. Здесь ее возмущает, что семьям врачей, заразившимся COVID-19 на работе и претендующим на компенсацию, порой с трудом приходится доказывать, что это произошло именно по долгу службы и что это был именно коронавирус. Публицист приводит уже получившие огласку случаи, когда в качестве причины такой смерти официально указывают хронические заболевания и, соответственно, семья лишается права на получение выплаты. 

"От степени виновности, которую установит комиссия, зависит и выплата. И получается просто, что создается такая чудовищная история, как во время коммунистических чисток, когда врачей самих же заставляют унижать коллег... Ну, слушайте, главврач Кемеровской больницы вообще опубликовал замечательное постановление, согласно которому, если выяснится, что медик виноват сам, так его, вообще, и уволить можно", - заметила радиоведущая.

Резюмируя связанные с медициной неудачные поступки чиновников по всей стране, Латынина персонализирует проблему: "в этом чемпионате подлости первое место занял губернатор Питера Беглов".

Отметим, что некоторые депутаты ЗакСа также выступали с критикой упомянутого выше порядка вещей. В частности, Борис Вишневский добивается того, чтобы врачам не нужно было доказывать, каким именно образом они заразились COVID-19 и был ли причиной именно вирус.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:35 Вишневский просит обеспечить удобствами пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо"

11:25 При пожаре в московской больнице погиб коронавирусный больной

10:47 За сутки в России прибавилось более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

10:05 В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

9 мая, 17:05 Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

9 мая, 14:18 Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

9 мая, 13:21 Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии с размахом отметили День Победы

9 мая, 12:10 Путин не спел, но пообещал отметить юбилей Победы "широко и достойно"

9 мая, 11:22 В Петербурге прошёл авиационный парад в честь 75-летия со Дня Победы

9 мая, 10:55 В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:20 В Ленинградской области откроют виртуальный музей самоизоляции

15:30 Латынина осудила порядок признания врача заболевшим COVID-19 в Петербурге

14:33 Путину не по душе "затхлый и кислый" патриотизм

13:35 Вишневский просит обеспечить удобствами пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо"

12:30 В Вологодской области паводок затопил шесть районов, введен режим ЧС

11:25 При пожаре в московской больнице погиб коронавирусный больной

10:47 За сутки в России прибавилось более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

10:29 В Парке Победы состоялся "альтернативный" салют

10:05 В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

9 мая, 18:00 МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

9 мая, 17:41 Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

9 мая, 17:05 Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

9 мая, 16:16 Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калининградку до уголовного дела

9 мая, 15:20 Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

9 мая, 14:18 Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru