В Смольном передумали измерять вину заразившихся COVID-19 врачей в процентах

Комитет по здравоохранению Петербурга отправил на антикоррупционную экспертизу проект изменений в порядок признания медработников пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусом. Если документ будет подписан, комиссии не придется устанавливать "наличие вины медицинского работника (в процентах)".

Специальные комиссии, которые будут решать, признавать или нет медработника заразившимся COVID-19 при лечении пациентов, должны быть созданы медучреждениями. В состав этого органа должны входить руководитель пострадавшего, специалист по охране труда, представитель профсоюза и другие лица. Руководить комиссией будет заместитель главы государственного учреждения здравоохранения

Информацию о случае заражения такие комиссии будут принимать как от самих пострадавших, так и от медучреждений, где они лечатся. Достаточно будет предоставить выписку из медкарты. Сократились сроки принятия решения о признании или непризнании за сотрудником сферы здравоохранения права на выплату. Прежде в документах оговаривалось, что комиссия может проводить расследование в течение пяти дней. Теперь же процедура не должна занимать больше одного рабочего дня с момента поступления информации о случае заражения.

В прошлой редакции распоряжения Комздрава акт о признании/непризнании медработка пострадавшим включал в себя подробное описание стажа заболевшего, в том числе и периода его работы в неблагоприятных условиях. Теперь этого пункта в документе нет. В акте по-прежнему должны быть подробно описаны условия и обстоятельства заражения, а комиссия должна будет установить "непосредственную причину заболевания". Графы "Наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование", вызвавшей критику со стороны общественности, в документе больше нет.

Акт будет изготовляться в двух экземплярах, один из которых направляется в комитет по социальной политике, а второй должен храниться у работодателя пострадавшего в течение пяти лет. Самому заразившемуся медработнику экземпляр, видимо, предоставляться не будет. При этом в постановлении правительства о порядке выплат от 28 апреля говорится, что к заявлению на выплату пострадавшему нужно приложить документ, подтверждающий, что заражение произошло на работе.

Напомним, распоряжение о порядке признания медработника пострадавшим при лечении пациентов с коронавирусом было опубликовано на сайте администрации Петербурга 30 апреля. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву и губернатору Александру Беглову с требованием упростить этот порядок. Парламентарий опасался, что сложные бюрократические процедуры чреваты проявлениями хитрости и экономии, из-за которых врачи не получат положенных компенсаций. Его коллега по парламенту Оксана Дмитриева призывала губернатора организовать выплаты для всех заболевших сотрудников здравоохранения, вне зависимости от того, на работе они заразились или нет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 апреля утвердил размер выплат для заболевших медработников. В случае заражения они получат от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если новый вирус станет причиной смерти медработника, то его семье выплатят 1 млн рублей. Заявления о праве на выплату будут принимать в районных администрациях. Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ о предоставлении страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

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