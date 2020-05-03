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13:10

Дмитриева просит Беглова материально поддержать всех медиков, заразившихся COVID-19 в период эпидемии

фото ЗакС политика Дмитриева просит Беглова материально поддержать всех медиков, заразившихся COVID-19 в период эпидемии

Петербургский парламентарий Оксана Дмитриева, возглавляющая фракцию Партия роста в городском Заксобрании, обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой скорректировать распоряжение "О порядке признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией (СOVID-19)" и предоставить всем заразившимся COVID-19 медикам компенсации в случае, если они работали в течение эпидемии.

"Я считаю, что выплаты компенсации должны распространяться на всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в период эпидемии СOVID-19 вне зависимости от того, каким образом они заразились инфекцией, а в случае гибели медицинских работников компенсации должны получать их семьи", - уверена депутат.

Дмитриева напомнила, что на сегодняшний день коронавирусом заразились свыше 250 медиков - причем, в подавляющем большинстве они подхватили инфекцию не на рабочем месте. Именно поэтому всем специалистам, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других, и следует предоставлять материальную помощь.

Также Дмитриева считает резонным размещать врачей, работающих с COVID-19, в гостиницах, находящихся в пешей доступности от их места работы - по её мнению, так можно защитить их от риска заразиться в общественном транспорте.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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