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15:03

В Петербурге для признания медработников пострадавшими при лечении COVID-19 будут проводить расследования

фото ЗакС политика В Петербурге для признания медработников пострадавшими при лечении COVID-19 будут проводить расследования

Комитет по здравоохранению Петербурга установил порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим короновирусной инфекцией. Документ 30 апреля опубликован на сайте Смольного.

Петербургским медработникам, заразившимся COVID-19 во время работы, городское правительство обещает выплаты от 300 тысяч рублей. Семьи скончавшихся от коронавируса врачей могут получить по миллиону рублей. Однако для признания медработника пострадавшим именно во время лечения пациентов требуется соответствующий документ. Как его получить - описывается в распоряжении комитета по здравоохранению.

Пострадавший медработник или члены семьи погибшего сотрудника медучреждения должны будут подать заявление в произвольной форме работадателю пострадавшего, приложив выписку из медкарты или свидетельство о смерти. Далее работадатель должен собрать комиссию, в которую войдут руководитель пострадавшего, специалист по охране труда, представитель профсоюза и другие лица. Комиссия должна будет провести расследование, срок которого ограничен пятью рабочими днями. По итогу будет составлен акт о признании или непризнании медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19. 

В этом акте в частности должны быть перечисленны конкретные обстоятельства и условия, при которых возникло заболевание, а также причины заражения. В документе также присутствует графа "Наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование".   

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 апреля утвердил размер выплат для заболевших работников здравоохранения. В случае заражения медработники получат от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если новый вирус станет причиной смерти медработника, то его семье выплатят 1 млн рублей. Заявление о праве на выплату будут принимать в районных администрациях.

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