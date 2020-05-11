В метрополитене устанавливают автоматы для продажи масок и перчаток

Петербургское правительство в соответствии с данными ранее обещаниями оборудует станции метрополитена автоматами, в которых можно приобрести средства индивидуальной защиты, обязательные для пребывания в общественных местах и транспорте с 12 мая, о чем сообщила пресс-служба Смольного.

"В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики", - гласит сообщение.

Первый вендинговый автомат установили на станции метро "Чернышевская", а общее их число пока не называется. Все они должны заработать в первый день после майских праздников, 12 мая.

Маски также можно будет приобрести, как и раньше, в сети "Первая полоса", чьи киоски установлены в надземных и подземных вестибюлях большинства станций подземки.

Напомним, что режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса петербургское правительство продлило до 31 мая. Масочный режим - новшество. За появление в общественных местах без масок и перчатках теперь будут штрафовать на 4 тысячи рублей.