Партия Роста просит Беглова изучить обстоятельства пожара в больнице Святого Георгия

Петербургские парламентарии, депутаты фракции Партия Роста в городском Заксобрании Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой изучить обстоятельства ЧП, произошедшего сегодня в больнице Святого Георгия.

В медучреждении, напомним, в отделении реанимации вспыхнул пожар, погибли пять пациентов.

Аналогичная трагедия произошла несколькими днями ранее в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где загорелся аппарат ИВЛ, что привело к смерти одного человека.

По мнению Дмитриевой, в расследовании обстоятельств произошедшего особое внимание следует уделить техническим деталям, так как, вероятнее всего, причины возникновения пожаров схожие.

"Необходимо установить общие и различные обстоятельства двух трагедий: марки и производители ИВЛ, сроки эксплуатации, схемы подключения, другие эксплуатационные характеристики", - говорится в письме депутатов Беглову.

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