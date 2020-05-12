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11:55

В Ленобласти рассказали о послаблении ограничительных мер по коронавирусу

фото ЗакС политика В Ленобласти рассказали о послаблении ограничительных мер по коронавирусу

Правительство Ленобласти подготовило памятку по постепенному послаблению ограничительных мер, установленных из-за эпидемии коронавирусной инфекции с 12 мая, сообщает "Онлайн47".

Вся Ленобласть условно поделена на три "эпидемиологические" зоны. В каждой из них будут действовать свои правила по работе магазинов и послабления для жителей.

В 1-й зоне сохранится более жесткий режим самоизоляции: это Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Во 2-й зоне будет действовать средний режим самоизоляции: сюда входят Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В 3-ей зоне будет наиболее свободный режим: сюда отнесены Волховский, Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы.

В 1-й зоне будет разрешена торговля непродовольственными товарами, за исключением магазинов косметики и парфюмерии. Магазины одежды должны будут работать без примерочных кабин, а сотрудники и посетители обязаны носить маски. Здесь можно заниматься на открытом воздухе только по одиночке или в паре, в музеях доступны только экскурсии на открытом воздухе для групп до 5 человек в масках.

Во 2-й зоне будут те же условия, но магазины косметики начнут работать. Заниматься на открытом воздухе можно в группе до 10 человек, тренировки в помещениях – только индивидуальные или в паре при наличии масок, занятия в доме культуры – тоже в одиночестве или в паре. Библиотеки открыты для посетителей в масках, экскурсии в помещениях музеев будут доступня для групп до 5 человек при наличии масок.

В 3-й зоне носить маски рекомендуется, примерочные будут доступны, также открыты кинотеатры, при условии, что залы во время сеансов должны быть заполнены не более чем наполовину, а зрители будут в масках. Можно заниматься спортом в группе до 10 человек и на открытом воздухе, и в помещении, такое же ограничение наложено на экскурсии в музеях и занятия в домах культуры. Для посещения музеев и спортзалов маски обязательны.

Во всех трех зонах разрешена охота, рыбалка, работа стоматологических клиник. Можно посещать салоны красоты, при условии, что в них будут не более двух посетителей одновременно, при этом все должны быть в масках. В 1-й зоне будут доступны услуги парикмахера, маникюр и педикюр, во 2-й – еще и солярий, а в 3-й, кроме прочего – массаж.

Для заведений общепита будет разрешено использовать выносные столы и организовывать терассы. Работать они смогут при условии, что посетителей будет меньше половины, а посуда либо будет одноразовой, либо будет вымыта в посудомоечной машине при температуре 95 градусов.

На 12 мая в Ленобласти зафиксировано 1640 случаев заражения коронавирусом. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что и сам переболел инфекцией, но вылечился.

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