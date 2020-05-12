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12:29

СМИ: Вызвавшие пожары в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ изготовлены на одном заводе

фото ЗакС политика СМИ: Вызвавшие пожары в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ изготовлены на одном заводе

Аппараты искусственной вентиляции легких, загоревшиеся в больнице Святого Георгия в Петербурге и больнице имени Спасокукоцкого в Москве, были изготовлены на одном заводе, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источников, оба аппарата изготовлены на Уральском приборостроительном заводе. По предварительным данным, причиной пожара в Москве стало короткое замыкание, из-за которого вспыхнул кислород. Более точные причины трагедии в Петербурге пока устанавливаются, добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось о нескольких версиях: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

Пожар в больнице Святого Георгия вспыхнул 12 мая в отделении реанимации. Погибли пять человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проверить пожарную безопасность во всех стационарах города, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В московской больнице имени Спасокукоцкого огонь разгорелся вечером 9 мая. Погиб один человек. В обеих больницах проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией.


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