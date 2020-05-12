Эргашев: Пик по коронавирусу в Петербурге пока не пройден

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что пик коронавирусной инфекции в Петербурге еще не пройден, и эпидемиологическая ситуация остается сложной.

По словам Эргашева, "пик пока не пройден", и многие петербуржцы заболевают. Он настоятельно попросил горожан "выполнять постановление губернатора и носить перчатки и маски", чтобы победить коронавирусную инфекцию.

На 12 мая в Петербурге известно о 8050 случаях заражения коронавирусом, 58 из них умерли. При этом с 11 по 30 апреля умерли от коронавируса, ОРВИ и внебольничной пневмонии в общей сложности 340 заболевших.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что Петербург "достойно прошел наиболее острый период пандемии", но впереди "сложный восстановительный период". В среднем прирост зараженных коронавирусом в Петербурге в день сейчас превышает 300 человек, за последние сутки установлено 339 новых случаев заболевания.

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