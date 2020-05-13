Депутаты МО "Ульянка" просят Беглова поспешить с единовременными выплатами пенсионерам

Представители муниципального совета МО "Ульянка" направили обращение губернатору Александру Беглову, в котором просят его обеспечить людей старше 65 лет обещанными ранее единовременными выплатами в размере двух тысяч рублей. Сделать это, по мнению авторов обращения, следует до окончания действия режима повышенной готовности, истекающего 31 мая.

Документ подписали глава МО Оксана Хлебникова, замглавы совета Павел Кондрашов и глава Совета ветеранов МО "Ульянка" Лариса Жарова.

Выплаты были задуманы чиновниками как форма частичной компенсации пожилым людям за вынужденное нахождение на домашней самоизоляции при соблюдении всех ее условий. Аналогичным образом ранее поступили в Москве.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.