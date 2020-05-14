Депутаты ЗакСа просят "Ростелеком" наделить узников нацистских лагерей правом бесплатных звонков

Единороссы из петербургского парламента Алексей Цивилев и Юрий Бочков официально обратились к организации "Ростелеком" с просьбой расширить число граждан, имеющих право пользоваться мобильным тарифом "Ветеран", который заработал с 1 мая. По мнению депутатов, в 2020 году вышло так, что несправедливо оказались обделены правом на бесплатные звонки бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

"Для данной категории граждан война стала тяжелым испытанием, причинив им невосполнимые моральные и физические потери, они прошли принудительное донорство и рабский детский труд. Став инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, большинство этих граждан не смогли заработать трудовую пенсию", - объяснили в письме свои беспокойство и заботу Цивилев и Бочков.

Законотворцы также апеллируют к закону "О ветеранах", в котором прописаны специальные льготы и меры поддержки в том числе для бывших узников нацистской Германии.

К тарифу "Ветеран" пожилых людей подключают по спискам, отправленным в "Ростелеком" региональными властями.

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