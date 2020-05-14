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16:25

Депутаты ЗакСа просят "Ростелеком" наделить узников нацистских лагерей правом бесплатных звонков

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа просят "Ростелеком" наделить узников нацистских лагерей правом бесплатных звонков

Единороссы из петербургского парламента Алексей Цивилев и Юрий Бочков официально обратились к организации "Ростелеком" с просьбой расширить число граждан, имеющих право пользоваться мобильным тарифом "Ветеран", который заработал с 1 мая. По мнению депутатов, в 2020 году вышло так, что несправедливо оказались обделены правом на бесплатные звонки бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

"Для данной категории граждан война стала тяжелым испытанием, причинив им невосполнимые моральные и физические потери, они прошли принудительное донорство и рабский детский труд. Став инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, большинство этих граждан не смогли заработать трудовую пенсию", - объяснили в письме свои беспокойство и заботу Цивилев и Бочков.

Законотворцы также апеллируют к закону "О ветеранах", в котором прописаны специальные льготы и меры поддержки в том числе для бывших узников нацистской Германии.

К тарифу "Ветеран" пожилых людей подключают по спискам, отправленным в "Ростелеком" региональными властями.


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