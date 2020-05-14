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20:20

СМИ: В Петербурге упразднят 67 маршруток

фото ЗакС политика СМИ: В Петербурге упразднят 67 маршруток

До конца года, еще до воплощения в жизнь анонсированной зимой транспортной реформы, комитет по транспорту закроет 67 коммерческих маршрутов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Маршруты не успеют заново заработать после снятия ограничительных "коронавирусных" мер. Как пишет издание, пострадают от этого решения как крупные игроки на рынке, так и скромные транспортные компании, для которых новшество станет серьезным испытанием.

Чиновники говорят о некоей поддержке частных перевозчикам после упразднения новой "порции" маршруток, пока не уточняя деталей этой поддержки. Анонимные источники утверждают, что под сокращение преимущественно попадают маршруты, дублирующие те, что обслуживают главные городские транспортные предприятия - "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс". По прогнозам собеседников издания, 67 маршрутов окончательно прекратят свое существование в середине июля.

Напомним, что перенесенная из-за пандемии транспортная реформа предполагала сократить большинство существующих коммерческих маршрутов. Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева неоднократно сетовала на то, что Смольный делится подробностями своего плана неохотно и что граждане нуждаются в более точной картине будущего.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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