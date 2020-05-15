Мозаику с Путиным, которая должна была появиться в главном храме ВС РФ, уничтожили

Часть находящегося в главном храме Вооруженных сил РФ мозаичного панно "Бескровное воссоединение Крыма", на котором был изображен Владимир Путин и иные госдеятели, уничтожили, рассказал "МБХ медиа" близкий к авторам произведения источник.

Он добавил, что "резонансный" отрезок мозаики просто сбили молотком, так как "он никому не нужен".

Напомним, 9 мая строительство религиозного объекта было завершено. Теперь территорию храма ждет масштабная уборка.

Широкий резонанс вызвала новость о том, что в святыне появится панно с изображениями Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и даже Иосифа Сталина. После поднявшейся в СМИ шумихи панно убрали.