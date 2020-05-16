18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:46

"Маска как паранджа, откидывается, и котлетка туда пошла": Милонов - за открытие ресторанов

фото ЗакС политика "Маска как паранджа, откидывается, и котлетка туда пошла": Милонов - за открытие ресторанов

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов считает неправильной ситуацию, при которой остаются закрытыми заведения общепита. Это, по его мнению, приносит вред и гражданам, и предпринимателям, вынужденным второй месяц подряд искать деньги где-то на стороне.

"Это ошибка большая, потому что рестораны, как правило, это не "макдольнадсы" или твари из Burger King, которые не закрывались. <...> Рестораны - чаще всего не собственники помещений, и рантье, негодяи, не хотят им снижать, но а почему они должны снижать, они тоже построили эти здания или купили", - произнес политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Милонов описал максимально безопасную в его представлении организацию общественного питания и технологию поглощения пищи.

"Это всё нужно запускать, но единственное, что в ресторанах тоже нужно разработать социальную дистанцию. Если на улице она полтора метра, то пускай в ресторанах будет три метра. Можно даже маски такие, знаете, как паранджу, она откидывается, и котлетка туда пошла - и снова закидывается", - предложил депутат.

Ранее Милонов выступал за то, чтобы открыть для петербуржцев парки - при строгом соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:15 В Карелии смягчают "коронавирусные" ограничения

16:30 Больница святого Георгия закупила немецкие аппараты ИВЛ за 27,7 млн рублей

15:49 По уголовному делу задержали четырех "шутников", выдававших нацистов за красноармейцев

15:03 Через день после открытия в двух "Мегах" ищут бомбу

14:20 Псковские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора области

13:32 Ходорковский объяснил, почему ФБК не посвящает расследований Путину

12:46 "Маска как паранджа, откидывается, и котлетка туда пошла": Милонов - за открытие ресторанов

12:01 Партия Прилепина получила право на участие в выборах

11:06 В России прибавилось 9200 случаев заражения инфекцией COVID-19

10:25 Путин велел списать малому бизнесу налоги за второй квартал

15 мая, 22:03 "Яблоко" потребовало отправить Беглова в отставку

15 мая, 21:37 "Сидите дома, нажимайте кнопки, мы нарисуем то, что нам надо"

15 мая, 20:54 Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

15 мая, 20:33 Смольный вернул 20 отмененных маршруток и увеличил число автобусов в Петербурге

15 мая, 20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru