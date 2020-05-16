В Карелии смягчают "коронавирусные" ограничения

В карельской столице Петрозаводске к услугам горожан с 18 мая вернутся троллейбусы, что следует из новейшего распоряжения главы региона Артура Парфенчикова, о котором он рассказал на своей странице в социальной сети. Автобусы пока на линию не выходят.

"Пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках. На входах в троллейбусы установят дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами", - подчеркнул чиновник.

Помимо этого, во всей Карелии с 20 мая разрешаются экскурсии численностью не более десяти участников и с соблюдением социальной дистанции в четыре метра. Наконец, возобновляют работу муниципальные библиотеки: в разные часы они будут обслуживать граждан разных возрастных групп.

В регионе с начала пандемии выявили 202 случая инфицирования COVID-19, и еще один человек с коронавирусом скончался.