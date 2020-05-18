Вишневский предложил Беглову идеи по разгрузке скорой помощи

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в понедельник, 18 мая, направил губернатору Александру Беглову свои идеи, по оптимизации работы автомобилей скорой помощи.

Парламентарий обратил внимание главы города, что в последнее время многие петербуржцы с COVID-19 по 10-11 часов не могут дождаться врачей. Между тем, автомобили скорой подолгу стоят у стационаров, пока там оформляют больных.

"Результатом становится не только потеря драгоценного времени медиков, но и угроза жизни и здоровью больных, которые позже необходимого получают медицинскую помощь. Мне представляется, что необходимы срочные меры по исправлению ситуации", - написал депутат.

Он предложил рассмотреть возможность организации на территории больниц помещений с изолированными боксами, где доставленные больные находились бы под наблюдением медиков в ожидании оформления. Другой предложенный вариант - организовать в больницах несколько "впускных туннелей", "где в каждом будет отдельный регистратор, оформляющая карты больных, забор крови и взятие "мазка" на коронавирус, с последующим проведением КТ и решения вопроса о госпитализации".

Вишневский призывает губернатора подумать и над возможностью внедрения системы компьютерного управления вызовами и очередями в стационары. По его словам, для решения проблемы возможны и другие меры, предложенные специалистами.

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