"Газпром" передал еще пять павильонов "Ленэкспо" под госпиталь для пациентов с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о передаче пяти павильонов "Ленэкспо" для временного госпиталя, сообщили в Смольном.

Под госпиталь будут переданы павильоны 1, 2, 3, 5 и 5А. При необходимости здесь дополнительно разместят 990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также 474 койки разместили еще в двух павильонах "Ленэкспо": 8 и 8А. Помещения оборудовали системами жизнеобеспечения, 63 санузлами и 43 душевыми помещениями. Беглов сообщил, что у коек есть индивидуальное освещение и персональные тумбочки для удобства пациентов.

Беглов также поручил дополнительно разделить зоны в госпитале, чтобы пожилые пациенты, пациенты с неинфекционными заболеваниями, а также мужчины и женщины были размещены "локальными группами".

"Развертывание в Ленэкспо временного госпиталя для лечения больных с COVID-19 – вынужденная мера, связанная с тем, что городские стационары перегружены. Заболеваемость растет", – подчеркнул Беглов.

На переоборудование павильонов 8 и 8А под госпиталь комитет по здравоохранению просил выделить 165,5 млн рублей из резервного фонда.

Ранее условия в "Ленэкспо" проверяла прокуратура, однако она не выявила нарушений. Случилось это после того, как одна из пациенток пожаловалась на условия на странице Беглова в соцсетях: за это ее быстро заблокировали. Женщина сетовала на то, что больные и здоровые пациенты содержатся в одном помещении, а в боксах нет шторок, душевых и прочих удобств.

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