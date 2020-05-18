18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:59

"Газпром" передал еще пять павильонов "Ленэкспо" под госпиталь для пациентов с коронавирусом

фото ЗакС политика "Газпром" передал еще пять павильонов "Ленэкспо" под госпиталь для пациентов с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава "Газпрома" Алексей Миллер договорились о передаче пяти павильонов "Ленэкспо" для временного госпиталя, сообщили в Смольном.

Под госпиталь будут переданы павильоны 1, 2, 3, 5 и 5А. При необходимости здесь дополнительно разместят 990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также 474 койки разместили еще в двух павильонах "Ленэкспо": 8 и 8А. Помещения оборудовали системами жизнеобеспечения, 63 санузлами и 43 душевыми помещениями. Беглов сообщил, что у коек есть индивидуальное освещение и персональные тумбочки для удобства пациентов.

Беглов также поручил дополнительно разделить зоны в госпитале, чтобы пожилые пациенты, пациенты с неинфекционными заболеваниями, а также мужчины и женщины были размещены "локальными группами".

"Развертывание в Ленэкспо временного госпиталя для лечения больных с COVID-19 – вынужденная мера, связанная с тем, что городские стационары перегружены. Заболеваемость растет", – подчеркнул Беглов.

На переоборудование павильонов 8 и 8А под госпиталь комитет по здравоохранению просил выделить 165,5 млн рублей из резервного фонда.

Ранее условия в "Ленэкспо" проверяла прокуратура, однако она не выявила нарушений. Случилось это после того, как одна из пациенток пожаловалась на условия на странице Беглова в соцсетях: за это ее быстро заблокировали. Женщина сетовала на то, что больные и здоровые пациенты содержатся в одном помещении, а в боксах нет шторок, душевых и прочих удобств.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:58 В Северодвинске выявлен резкий рост заболевания коронавирусом среди работников заводов

18:36 В петербургском ПНИ №10 COVID-19 обнаружили у 467 человек

18:26 Шишкина просит Беглова исправить условия выплат пенсионерам за соблюдение самоизоляции

17:38 В "Пулково" ожидают прилёта петербуржцев, застрявших в Болгарии и Румынии

17:27 Фельдшеры в Псковской области пожаловались Ведерникову на нехватку СИЗ

17:12 Шестуну отказали в удалении грыжи, появившейся во время голодовки

15:27 "Ко второму чтению мы можем увидеть снижение доходов": БФК одобрил корректировку бюджета Петербурга

15:26 Профессор РУДН с инвалидностью оштрафована за отсутствие приложения "Социальный мониторинг"

15:23 Смольный создает комиссию по рассмотрению жалоб от заразивших врачей, не получивших право на выплату

14:48 Более 2 млн человек подписали петицию с требованием выплатить россиянам по 100 тысяч рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:36 В петербургском ПНИ №10 COVID-19 обнаружили у 467 человек

18:26 Шишкина просит Беглова исправить условия выплат пенсионерам за соблюдение самоизоляции

18:05 Суд отказался смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Беглецу

17:58 Бывшего министра Мурманской области обвинили в особо крупном мошенничестве

17:38 В "Пулково" ожидают прилёта петербуржцев, застрявших в Болгарии и Румынии

17:27 Фельдшеры в Псковской области пожаловались Ведерникову на нехватку СИЗ

17:12 Шестуну отказали в удалении грыжи, появившейся во время голодовки

16:40 Резник просит "Диссернет" поискать плагиат в научной работе замминистра науки и высшего образования

16:11 Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольно-энергетическую компанию в РФ

15:50 Бывший спецкор "Коммерсанта" Сафронов стал советником Рогозина в "Роскосмосе"

15:27 "Ко второму чтению мы можем увидеть снижение доходов": БФК одобрил корректировку бюджета Петербурга

15:26 Профессор РУДН с инвалидностью оштрафована за отсутствие приложения "Социальный мониторинг"

15:23 Смольный создает комиссию по рассмотрению жалоб от заразивших врачей, не получивших право на выплату

14:59 "Газпром" передал еще пять павильонов "Ленэкспо" под госпиталь для пациентов с коронавирусом

14:48 Более 2 млн человек подписали петицию с требованием выплатить россиянам по 100 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru