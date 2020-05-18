Фельдшеры в Псковской области пожаловались Ведерникову на нехватку СИЗ

Работники станции скорой помощи в Новосокольниках обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с жалобой на нехватку средств защиты в условиях эпидемии коронавируса, пишет "Север.Реалии" (включен в реестр СМИ-иноагентов).

По словам медиков, на станции остались один противочумный костюм, пять респираторов, маски и один защитный экран. Старший фельдшер станции Алиса Хохрякова рассказала, что маски приходится экономить, несмотря на то, что их нужно менять каждые два часа. Она утверждает, что спецодежда изношены, и некоторым фельдшерам приходится покупать униформу за свой счет.

Хохрякова также заявила, что в помещениях станции течет крыша, в полах дырки, плесень, сырость, холодно, отсутствует горячая вода и интернет. В комитете по здравоохранению и фармации Псковской области ситуацию не прокомментировали.

На 18 мая в Псковской области известно о 424 случаях заражения коронавирусом.