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18:05

Суд отказался смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Беглецу

фото ЗакС политика Суд отказался смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Беглецу

Шарьинский райсуд Костромской области не стал смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Даниле Беглецу, поделился в разговоре с "МБХ медиа" его адвокат Станислав Рыбчинский.

"Отказали в ходатайстве. Прокуратура была против, колония не возражала. У Беглеца было неснятое взыскание в СИЗО. Будем обжаловать", - отчитался юрист.

Рыбчинский добавил также, что в поселении положительно отозвались о поведении арестанта Беглеца, отмечается, что у него были поощрения. Однако еще будучи в обычной колонии руководство учреждения заставляло сидельца подписывать бумаги для более быстрого перевода в поселение, грозя, что если он откажется "кооперироваться", ему "повесят" взыскание.

"Если он сейчас не подпишет эти бумаги, то ему повесят какое-нибудь взыскание, будет суд, и в администрации скажут: „Вот видите, у него там взыскание от, допустим, 16 мая. Он отрицательно характеризуется, и мы против, чтобы ему заменили на более мягкий вид наказания". Хотя он, по закону, имеет право. Взыскание, например, какое-нибудь замечание за отказ выполнить требования администрации", - рассказывал ранее Рыбчинский.

Не так давно столичный кассационный суд смягчил наказание Беглецу, получившему 2 года колонии по делу о применении силы к росгвардейцу на митинге 27 июля 2019 года, заменив ему колонию общего режима на колонию-поселение.

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