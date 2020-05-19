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12:16

Горсуд Петербурга принял к производству иск активиста, оспаривающего введение масочного режима

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга принял к производству иск активиста, оспаривающего введение масочного режима

Городской суд Петербурга принял к производству административный иск горожанина Александра Матвеева к Смольному: активист требует признать недействительным постановление правительства, согласно которому все граждане, находящиеся на улице и в общественных местах, должны носить средства индивидуальной защиты.

"Судебное заседание назначено на 26 мая", - отчитались в пресс-службе судебных ведомств Северной столицы.

Напомним, ранее градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение, обязующее горожан с 12 по 31 мая находиться на публике в маске и перчатках. Штраф за нарушение данного правила составляет четыре тысячи рублей.

Днем ранее петербургские правоохранители стали выписывать первые протоколы за нарушение масочного режима.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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