Горсуд Петербурга принял к производству иск активиста, оспаривающего введение масочного режима

Городской суд Петербурга принял к производству административный иск горожанина Александра Матвеева к Смольному: активист требует признать недействительным постановление правительства, согласно которому все граждане, находящиеся на улице и в общественных местах, должны носить средства индивидуальной защиты.

"Судебное заседание назначено на 26 мая", - отчитались в пресс-службе судебных ведомств Северной столицы.

Напомним, ранее градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение, обязующее горожан с 12 по 31 мая находиться на публике в маске и перчатках. Штраф за нарушение данного правила составляет четыре тысячи рублей.

Днем ранее петербургские правоохранители стали выписывать первые протоколы за нарушение масочного режима.

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