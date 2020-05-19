В Мурманской области возведут резервный госпиталь для больных COVID-19 на 700 мест

Группа компаний "ПИК" намерена в кратчайшие сроки построить резервный инфекционных госпиталь на 700 койко-мест для больных COVID-19 близ поселка Мурмаши в Кольском районе, извещает пресс-служба регионального правительства.

Лечебное заведение должно быть возведено в срок до 30 мая

"Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны. Для безопасного перемещения будут созданы санпропускники для дезинфекции одежды и переодевания медработников", - указывается в послании областного правительства.

Госпиталь будет состоять из палатного отделения, блока интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимации, рассчитанной на 20-30 коек.

В учреждение поставят 30 аппаратов ИВЛ и один компьютерный томограф.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Мурманской области зарегистрировано 2684 случая заражения коронавирусом.