ЗакС позволил до конца года увеличить резервный фонд Петербурга

Смольный сможет увеличить резервный фонд Петербурга до 31 млрд рублей, как запланировано в корректировке бюджета города. В среду, 20 мая, Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий размер резервных ресурсов региона.

Согласно закону "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", размер фонда не может превышать 3% от расходной части бюджета. ЗакС по инициативе Смольного до конца 2020 года упразднил эту норму.

Таким образом, городское правительство сможет увеличивать ресурсы, которые могут быть направлены на оперативную помощь в борьбе с коронавирусом. Проект корректировки бюджета подразумевает увеличение фонда до 31 млрд рублей. Однако, выступая ранее на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа, вице-губернатор Эдуард Батанов признался, что со времени публикации проекта корректировки бюджета ситуация изменилось и он теперь не уверен, что этих денег будет достаточно.

Во время обсуждения инициативы лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, хотя и заявила о поддержке законопроекта, предложила Смольному продумать механизм чрезвычайного бюджета.

Против увеличения резервного фонда выступили беспартийный депутат Максим Резник и "яблочник" Борис Вишневский. Они заявили, что принятие инициативы позволит Смольному уменьшить контроль за расходованием бюджетных средств.

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