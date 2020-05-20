СК в Коми проверяет сообщения о невыплате надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами

Управление Следственного комитета по Коми проверяет заявления о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, сообщается на сайте ведомства.

На отсутствие выплат пожаловались сотрудники Княжпогостинской центральной районной больницы, больницы "РЖД-Медицина" в Микуне и Автотранспортного управления здравоохранения Коми. В СК сообщили, что по этим обращениям организованы процессуальные проверки.

"В случае установления нарушений прав работников, по каждому такому факту будет дана принципиальная правовая оценка, а также будут приняты меры, способствующие восстановлению нарушенных прав", - заключили в СК.

При этом ранее врио главы Коми Владимир Уйба в обращении к жителям региона заявил об отсутствии задолженностей перед медиками по выплатам надбавок: и федеральных, и региональных.

Президент Владимир Путин ранее раскритиковал чиновников за проблемы с выплатами надбавок, особенно – за подсчет отработанных часов. Он подчеркивал, что поручал выдавать выплаты за сам факт работы с коронавирусными пациентами, а не "часы считать". После этого из постановления о выплатах медикам убрали пункт об отработанном времени.