Очередь пенсионеров за продуктами в Великом Новгороде стала поводом для уголовного дела

Прокуратура Новгородской области признала законным решение следователей возбудить уголовное дело из-за очереди пенсионеров за продуктовыми наборами, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). 8 мая "лицо из числа руководства ОАУСО "Новгородский КЦ" совместно с иными лицами" в Великом Новгороде опубликовали во "ВКонтакте" сообщение, что граждане старше 65 лет, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в учреждение и получить продуктовые наборы. Это "привело к массовому скоплению людей в условиях распространения коронавирусной инфекции", указали в прокуратуре.

Информация "выявлена в результате мониторинга региональных" СМИ и соцсетей. Результаты проверки направили в правоохранительные органы.