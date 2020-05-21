В Минобороны рассчитывают провести парад Победы не раньше сентября

Торжества по случаю 75-летия со Дня Победы и, в частности, парад следует провести не ранее грядущего сентября, уверены источники в Министерстве обороны, с которыми побеседовал "Коммерсант".

"Рассматривается 3 сентября, однако точную дату в связи с непредсказуемостью развития пандемии определить пока не решаются", - рассказал один из собеседников издания.

Другой источник отметил, что не исключается перенос победного шествия и на более поздний срок - опять же, всё зависит только от того, как сложится эпидемиологическая обстановка.

"Сейчас все ждут, как пройдут ближайшие месяцы, и, если все будет в порядке, парад проведем в сентябре, если нет — придется переносить на более поздний срок, чем сентябрьский", - заключил собеседник "Коммерсанта".

Ранее, напомним, источники РБК известили, что власти подумывают провести парад Победы и голосование по внесению корректив в Конституцию в один день - 24 июня.