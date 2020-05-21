В мурманском Белокаменске, где COVID-19 заболели свыше 2 тысяч человек, удалось стабилизировать ситуацию

В Белокаменске Мурманской области удалось нормализовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, известил во время брифинга губернатор региона Андрей Чибис.

"Это была очень непростая ситуация всё это время, но кризис преодолён. Вирус никуда не делся, но мы видим очень понятную и обозримую перспективу, когда там будет отсутствовать массовое инфицирование", - отчитался управленец.

На сегодняшний день региональные власти больше беспокоит эпидемиологическая обстановка в Мурманске, Североморске и Северодвинске, поскольку жители этих городов часто работают в прилегающих к ним населенных пунктах, что позволяет COVID-19 распространяться.

Отметим, по данным оперштаба, в Мурманской области из 67 новых случаев заражения 10 приходятся на Белокаменск. При этом 52 инфицированных выявлены в самом Мурманске.

В Белокаменске по состоянию на 21 мая COVID-19 заболели 2255 человек, всего же в регионе заразились 2781 граждан.