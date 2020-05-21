Мундепы МО "Лиговка-Ямская" отправили второе обращение к губернатору об отставке главы муниципалитета

Часть муниципальных депутатов "Лиговки-Ямской" направили второе обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с уведомлением о собственной инициативе освободить от должности главу округа Вадима Войтановского, рассказал ЗАКС.Ру мундеп от "Единой России" Сергей Тарасов. Первое обращение подписали четыре депутата: Тарасов и самовыдвиженцы Амир Ромашкин, Александр Изотов, Михаил Шабалкин. На заседании 20 мая к ним присоединилась еще один мундеп от "Единой России" Ольга Гнатюк, рассказал Тарасов.

Он считает, что Войтановский организовал в муниципалитете "полный беспредел". В частности, единоличным решением снимает с должности одного человека с должности временно исполняющего обязанности главы местной администрации и назначает другого, заявил Тарасов.

Он уточнил, что внести в повестку заседания 20 мая вопрос о снятии Войтановского с должности не получилось. В любом случае мундепам необходимо получить ответ от губернатора для проведения легитимного процесса по лишению главы муниципалитета его поста, отметил муниципальный депутат. Он надеется, что еще не определившаяся часть его коллег по совету так же согласится удалить Войтановского с должности главы округа.

- Я думаю, что все-таки наверно депутаты примут адекватное решение. То есть на сегодняшний день уже пять депутатов подписалось, и мы еще раз отправили обращение губернатору, чтобы наглядно показать, что не одна треть недовольных депутатов, а половина, - рассказал Тарасов.

Согласно уставу "Лиговки-Ямской", принять решение об отставке главы округа необходимо в течение месяца со дня внесения соответствующей инициативы. Мундепы предоставили в совет обращение об удалении председателя с должности 20 мая. За отставку должны проголосовать не менее двух третей депутатов, сказано в уставе муниципалитета. В настоящий момент там 10 мундепов, то есть для принятия решения требуются положительные голоса семи членов совета.

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