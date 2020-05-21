Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

Президент Владимир Путин во время совещания по ситуации в сфере образования в условиях эпидемии коронавируса заявил, что призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен, перетает ТАСС.

По словам Путина, уже достигнута договоренность с министерством обороны. Выпускники, который не смогут по уважительным причинам сдать единый госэкзамен вместе со всеми в июне, смогут в августа сдать "экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях", чтобы начать учиться осенью.

Путин выразил надежду, что учеба для всех первокурсников с учетом эпидемии "начнется без больших потерь времени". Он также предложил пересмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в этом формате в течение всего следующего учебного года.

Ранее Путин объявил, что сдавать ЕГЭ в 2020 году школьники начнут с 29 июня.