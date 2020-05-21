Эргашев: Почти 10% петербуржцев протестировались на COVID-19

С начала марта в Петербурге свыше 10% местных жителей сдали лабораторные анализы на COVID-19, делится "Интерфакс", ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева.

"В Санкт-Петербурге работает 31 лаборатория, осуществляющая ПЦР диагностику новой коронавирусной инфекции. С 1 марта на КОВИД обследовано 524 тысячи 834 человека", - уточнили чиновники.

Согласно официальной статистике, в начале года официальное население Северной столицы составляло порядка 5,4 млн человек. Получается, что практически каждый 10-й городской обитатель протестировался на коронавирус.

По состоянию на 21 мая в Петербурге зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 104 человека, илечился 2661 гражданин.

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