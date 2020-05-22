Предприниматели Коми воззвали к врио главы региона с просьбой о помощи

Индивидуальные предприниматели, работающие в различных отраслях бизнеса, записали видеообращение к врио главы Коми Владимиру Уйбе, в котором поведали о крахе своего дела после вынужденных полутора месяцев простоя из-за коронавирусных ограничений.

"В то время как ситуация с коронавирусом успокоилась, а новые вспышки замечены только в вахтовых посёлках, откуда, по вашим словам, невозможно распространиться инфекции, города живут обычной жизнью, дачные автобусы набиты битком, продуктовые магазины забиты людьми, а нашим предприятиям почему-то работать нельзя", - недоумевает владелец сети пабов "Крылья" в Сыктывкаре Максим Гегелев.

Обратившиеся выдвинули коллективные требования, в числе которых предлагается скорректировать систему определения самых пострадавших от ограничений отраслей и отменить деление по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Кроме того, бизнесмены настаивают на том, чтобы региональные власти компенсировали им расходы на аренду либо обязали арендодателей требовать от них только оплаты коммунальных платежей.

Коммерсанты предлагают Уйбе поступить по примеру Мурманской области и организовать адресный подход к предпринимателям, а также выделить дополнительные средства из бюджета региона на покрытие части убытков.

В Коми режим ограничений установлен до 30 мая. Новые очаги инфекции выявлены в вахтовых поселках. И хотя Уйба утверждал, что всех их удалось локализовать, коэффициент распространения COVID-19, превышает единицу, поэтому требования Роспотребнадзора не позволяют руководству республики ослабить режим ограничений.

В республике выявлено свыше тысячи случаев заражения коронавирусом.