В Подмосковье отменяют пропускной режим

Начиная с 23 мая на территории Московской области упраздняется введенный ранее режим электронных пропусков, уведомил глава региона Андрей Воробьев у себя в Instagram.

"Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице - другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - отчитался управленец.

Воробьев констатировал, что благодаря пропускной системе и "другим мерам" во вверенном ему регионе удалось "избежать негативного сценария".

В Москве, в свою очередь, пропускной режим сохраняется до конца мая.

В Подмосковье нововведение появилось в середине апреля.

Напомним, на сегодняшний день регион занимает второе место по уровню заболеваемости COVID-19: вирус выявлен у 31 807 местных жителей.