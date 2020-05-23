СК завел новые дела о публикации фотографий Гитлера и Власова на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет завел новые дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) из-за фотографий лидеров "Третьего рейха и предателей Родины" на сайте акции "Бессмертный полк онлайн", сообщили в СК.

Новыми фигурантами дел стали жители Казани и Перми. Так, по версии СК, житель Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте фотографию Адольфа Гитлера, подписав его как "Гилтер Адик". Жителю Перми Даниилу Шестакову следователи вменили публикацию на сайте фото генерала Андрея Власова. В обоих случаях, настаивают в СК, действия "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".

Подозреваемых допросили, в их квартирах проводят обыски. Шестаков, установили следователи, был "активным участником несанкционированных акций" и привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби - за кражу.

Ранее Следственный комитет возбудил несколько аналогичных дел за публикацию фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка".