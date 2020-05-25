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10:20

Новгородским магазинам запретили обслуживать покупателей без масок

фото ЗакС политика Новгородским магазинам запретили обслуживать покупателей без масок

Власти Новгородской области воспретили открытым торговым точкам обслуживать клиентов без масок или респираторов на лице. Соответствующие коррективы внес в указ об установлении в регионе режима повышенной готовности его руководитель Андрей Никитин.

"Маски носить крайне желательно, вы тем самым бережёте своё здоровье. Я могу говорить об обязательности, я могу вас обязать что-то сделать, но я думаю, что все новгородцы - разумные люди и могут принимать решения не только потому, что их губернатор к чему-то обязывает, а потому, что вы своё здоровье тем самым сохраните", - прокомментировал Никитин свою инициативу на просторах соцсетей.

С 12 мая в Новгородской области возобновили работу магазины, торгующие непродовольственными товарами и имеющие отдельный вход с улицы. ТК при этом остаются закрытыми.

В выходные в регионе резко увеличилось количество граждан, инфицированных COVID-19: с 23 на 24 мая зафиксировано 95 новых случаев. Всего заболели 844 человека, однако штаб прогнозирует рост заболеваемости.

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