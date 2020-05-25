"Угроза никуда не ушла": Псковского губернатора возмутили массовые гуляния граждан

Глава Псковской области Михаил Ведерников отчитал обитателей региона за пренебрежение установленными "антивирусными" правилами: на своей странице в Instagram он опубликовал снимки граждан, праздно гуляющих в парках, и детей, играющих на площадках.

"Глядя на эти фотографии, можно абсолютно точно сказать, что Псковская область первая в стране победила коронавирус, а 332 госпитализированных больных уже выписались. К сожалению, это далеко не так! Искренне жаль, что так много людей недооценивают опасность инфекции, подвергают риску себя, детей, своих родных и близких", - сетует Ведерников.

Расстроили псковского главу и родители, спокойно наблюдающие, как их дети, вопреки установленным ограничениям, играют на площадках.

"Угроза никуда не ушла. Самый большой риск заразиться сегодня - это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми. Похоже, что придётся полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль", - подытожил Ведерников.

Запреты на индивидуальные прогулки и прогулки с деться власти региона сняли 23 мая. При этом, однако, сохранился в силе запрет на посещение парков, скверов, детских площадок и других объектов.

По состоянию на 25 мая в Псковской области зафиксировано 592 случая заражения COVID-19, скончались 10 человек.