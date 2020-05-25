ГИК увеличил количество членов территориального избиркома №2 до 14 человек

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 мая решила увеличить количество членов территориального избиркома №2 до 14 человек. Принимать заявления от желающих стать членом комиссии Горизбирком будет в течение 10 дней.

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин предложил увеличить число членов и в остальных ТИК. По его словам, это позволит включить в составы территориальных избиркомов представителей парламентской Партии роста. Однако большинство в Санкт-петербургской избирательной комиссии не поддержало предложение Березина.

Напомним, ранее ТИК №2 не мог собрать кворум для принятия решения о результатах выборов в МО "Остров Декабристов" в соответствие с требованиями суда. Мандаты мундепов необходимо было передать кандидатам от "Яблока" Алексею Захарову и Наталии Нестеровой от Анастасии Давыдовой из ЛДПР и Ольге Погосян из "Единой России". Последняя занимает должность главы муниципалитета.

Глава ТИК №2 Лидия Рудинская 23 мая объехала пять членов комиссии и собрала их подписи под протоколом о новых результатах выборов. Также глава территориального избиркома вносила в повестку дня вопрос об обращении в Василеостровский районный суд с исковым заявлением о признании членов ТИК систематически неисполняющими свои обязанности. Однако, решение по вопросу не принято из-за отсутствия кворума.