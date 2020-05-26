"Справедливая Россия" не дождалась извинений

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов считает критику главы ЦИК Эллы Памфиловой в адрес нового члена ТИК № 33 от "Справедливой России" Имиля Мамина обоснованной. Более того, это доклад Шишлова мог побудить Памфилову раскритиковать представителя эсеров, который боролся с фальсификациями на выборах, а в итоге был представлен едва ли не как пособник нарушителей. Справедливороссы заявили, что не понимают логику омбудсмена.

Скандальные выборы

Почти неделя прошла после того, как глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) Петербурга. Хотя критика эта, в целом, была обоснованной, претензии к руководительнице Центризбиркома предъявила партия "Справедливая Россия". Все потому, что Памфилова высказалась в негативном ключе о новом члене ТИК № 33 Имиле Мамине, имевшем опыт работы в оскандалившейся на сентябрьских муниципальных выборах избирательной комиссии муниципалитета (ИКМО) "Озеро Долгое".

Мамин, действительно, был заместителем председателя ИКМО, но в начале избирательной кампании оставил должность, чтобы самому баллотироваться в местный совет. Широкое внимание общественности эти выборы в этом муниципалитете получили в сентябре. Согласно первоначальным итогам голосования, совет должен был стать многопартийным. Однако на нескольких участках провели пересчеты голосов, после которого отдали победу исключительно представителям "Единой России". На эти пересчеты не пригласили не только участвовавших в выборах оппозиционеров и их наблюдателей, но и некоторых представителей участковых и муниципальной избирательных комиссий. Группа кандидатов, уверенных, что был совершен подлог выборной документации, организовали дежурство сначала в помещении ИКМО, а затем у его входа. Мамин активно участвовал в тех событиях наравне с другими оппозиционерами.

Услышав свою фамилию из уст Памфиловой, экс-кандидат написал ей письмо с просьбой принести извинения и удалить с сайта ЦИК видеозапись заседания, на котором прозвучала нелицеприятная информация. Он заявил, что готов при необходимости подать в суд на председателя Центризбиркома. Мамин при этом изначально допускал, что причиной ошибки могла стать оплошность кого-то из помощников Памфиловой, подготовивших для нее справку.

Письмо из Петербурга

Заседание ЦИК, на котором Памфилова ругала петербургскую избирательную систему, состоялось 20 мая. А 18 мая в ее адрес обратился уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Текст письма с информацией о формировании десяти новых ТИК можно найти на сайте регионального омбудсмена. В этом обращении Шишлов, помимо прочего, с сожалением отмечает, что в состав новых ТИК вошли лица, ранее замеченные в нарушении избирательного законодательства или не противодействовавшие таким нарушениям. Перечислено 13 имен, под номером 2 - Мамин. Вот как о нем отозвался городской омбудсмен:

"Заместитель председателя ИКМО Озеро Долгое, работу которой по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального совета 2019 года СПбИК признала неудовлетворительной".

Решение Горизбиркома №158-2, на которое ссылается Шишлов, датировано 24 октября 2019 года. В нем члены СПбИК, подводя итоги прошедшей избирательной кампании, признали неудовлетворительной работу шестнадцати ИКМО, в том числе и комиссии "Озера Долгого". При этом в тексте не уточняется, почему именно решение ИКМО "Озеро Долгое" признано неудовлетворительным.

Петербургский омбудсмен подтвердил ЗАКС.Ру, что направлял в ЦИК справку, размещенную на его сайте. По словам Шишлова, в отношении Мамина с его стороны не было допущено никаких ошибок. То, что кандидат в сентябре оказался в числе пострадавших не отменяет факта его участия в работе ИКМО-нарушителя в июне 2019 года, считает уполномоченный.

- Нарушения в ИКМО "Озеро Долгое" во время избирательной кампании 2019 года начались еще в июне, когда некоторые кандидаты не могли попасть в ИКМО и подать документы из-за того, что ИКМО в нарушение решения СПбИК не обеспечила надлежащий режим работы. При этом документы, относящиеся к назначению и организации выборов, ИКМО передавала в СПбИК, нарушая установленный порядок. К сожалению, Мамин, будучи в тот период заместителем председателя ИКМО, не предпринял должные меры для противодействия нарушениям, - заявил Шишлов.

Петербургский омбудсмен полагает, что и последующих инцидентов в этом муниципалитете могло не возникнуть, если бы нарушения пресекались на начальном этапе, еще когда в ИКМО работал Мамин.

Ошибка или нет?

Избирком "Озера Долгого" 28 июня, действительно, установил специфический график работы по приему документов от потенциальных кандидатов. Будущих участников избирательной гонки принимали всего по четыре часа в сутки. Однако Мамин в том заседания участия не принимал. Он рассказал ЗАКС.Ру, что еще 22 июня написал в партию заявление о сложении своих полномочий в ИКМО. Бюро "Справедливой России" приняло решение об отзыве своего представителя в ИКМО через шесть дней, 28 июня, а Горизбирком рассмотрел и утвердил это решение только 5 июля.

Судя по документам, опубликованным на сайте муниципалитета, в тот же день в "Озере Долгом" зарегистрировали первых кандидатов - представителей "Яблока". Члены этой команды Игорь Клопков и Петр Трофимов рассказали ЗАКС.Ру, что документы у них приняли без каких-либо проблем и препятствий. Отказы в регистрации начались только 8 июля. Клопков обратил внимание, что Мамин не входил в рабочую группу по приему документов и не может нести даже косвенную ответственность за необоснованные решения не регистрировать тех или иных претендентов.

Таких решений было немало. Горизбирком во второй половине июля рассмотрел значительное количество жалоб на ИКМО "Озеро Долгое", но все они были связаны с отказом кандидатам в регистрации. Среди "отказников" был и сам Мамин. Зарегистрироваться кандидатом ему удалось после вмешательства городской избирательной комиссии.

Найти документы ГИК, так или иначе критикующие работу непосредственно ИКМО "Озеро Долгое" в тот период, когда там работал Мамин, ЗАКС.Ру не удалось. В партии "Справедливая Россия" находят позицию Шишлова надуманной и считают, что она ставит под сомнение весь его доклад, направленный в ЦИК. Лидер петербургского отделения справедливороссов Марина Шишкина призналась, что не понимает, почему омбудсмену сложно принести извинения перед их представителем.

- Это все равно, что думать, что все люди, которые жили в Советском Союзе, принимали участие в кровавых репрессиях. Особенно странно видеть такие поступки со стороны аппарата уполномоченного по правам человека. Нам очевидно, что произошла ошибка, но по каким причинам за нее не хотят извиниться - мы не понимаем, - прокомментировала Шишкина.

Мамин от своих планов судиться с Памфиловой не отказывается. Но в связи со вновь открывшимися обстоятельствами подумывает и об иске в адрес городского омбудсмена.

- От него, как уполномоченного по правам человека, я жду, что он будет защищать мои права, а он использует негуманные методы, - заявил ЗАКС.Ру бывший замглавы ИКМО "Озеро Долгое".

Сергей Еремеев

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