Заседание Заксобрания началось с гимна Санкт-Петербурга

В честь Дня города депутаты Законодательного собрания открыли заседание 27 мая гимном Санкт-Петербурга. Парламентарии заслушали его стоя.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил, что намечавшееся на этот день награждение новых почетных граждан Петербурга Евгения Шляхто и Владимира Гарюгина перенесено из-за пандемии коронавируса по просьбе самих почетных граждан.

Открывая заседание, Макаров также поблагодарил медицинских работников, помогающих больным коронавирусом.

- Это наши стражи милосердия, - отметил спикер.

В ходе очередного заседания ЗакСа планируется отчет руководителя Контрольно-счетной палаты Вадима Лопатникова.

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