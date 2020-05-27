СМИ: Экс-глава Чувашии госпитализирован в Петербурге с тяжелой пневмонией

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
По данным издания, Игнатьев подключен к аппарату ЭКМО. Сообщается, что у него высокий процент поражения легких, и он в тяжелом состоянии.
За несколько дней до этого Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента Владимира Путина о своем увольнении с поста главы Чувашии. Суд привлек Путина в качестве ответчика и направил ему копию искового заявления, передает "Интерфакс". Заседание назначено на 30 июня.
Путин отправил Игнатьева в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия" после двух скандалов. Сначала в январе Игнатьев заявил, что следует "мочить" журналистов, критикующих власть. После этого в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным, в том числе – в федеральном МЧС.