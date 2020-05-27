СМИ: Экс-глава Чувашии госпитализирован в Петербурге с тяжелой пневмонией

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, Игнатьев подключен к аппарату ЭКМО. Сообщается, что у него высокий процент поражения легких, и он в тяжелом состоянии.

За несколько дней до этого Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента Владимира Путина о своем увольнении с поста главы Чувашии. Суд привлек Путина в качестве ответчика и направил ему копию искового заявления, передает "Интерфакс". Заседание назначено на 30 июня.