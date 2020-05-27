Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:17

Член ЦИК Булаев о работе Горизбиркома Петербурга: "Можем, когда хотим"

фото ЗакС политика Член ЦИК Булаев о работе Горизбиркома Петербурга: "Можем, когда хотим"

Центральная избирательная комиссия на заседании 27 мая заслушала отчет председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко об исполнении поручений ЦИК от 20 мая. Тогда Центризбирком обязал СПбИК принять все необходимые меры для того, чтобы три нижестоящих избиркома исполнили решения судов о передаче мандатов муниципальных депутатов кандидатам от "Яблока".

Миненко 27 мая сообщил ЦИКу, что территориальный избирком №2 23 мая принял решение о новых результатах выборов и внес их в систему ГАС "Выборы". Кандидатам, которые теперь проходят в совет МО "Остров Декабристов", отправили информацию о необходимости предоставить необходимые документы для регистрации муниципальным депутатом, добавил Миненко. Он также рассказал, что избирком муниципального образования №7 также принял решение о новых результатах выборов. Так как кандидат сразу предоставил все документы, его уже зарегистрировали мундепом, заявил председседатель ГИК. 

По его словам, третья комиссия - ИКМО "Новоизмаловское" - так и не исполнила решение суда. Из-за этого Горизбирком 25 мая решил подать иск о расформировании этого муниципального избиркома. 

Миненко заявил, что СПбИК принял "исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав кандидатов в депутаты муниципальных советов". 

Курирующий избирком Петербурга член ЦИК Николай Булаев заявил, что прокомментировать действия Горизбиркома готов одной фразой: "Можем, когда хотим". Он добавил, что в данном случае СПбИК однозначно поняла требования Центризбиркома и практически полностью его исполнила. 

- В данном случае постановление Центральной избирательной комиссии, которое обязывало принять исчерпывающие меры, практически исполнено. И надо сказать, что в этом конкретном случае взаимодействие между Центральной избирательной комиссией и комиссией Санкт-Петербурга было понято Санкт-Петербургской избирательной комиссией исключительно однозначно и никаких толкований иных не было, - заявил Булаев.

При этом, он добавил, что Горизбирком может также провести анализ и выяснить, по чьей вине избиркомы не исполняли решения судов. По итогам возможно рассмотрение вопроса об административном наказании, уточнил член ЦИК.

Центризбирком одобрил постановление о том, что ГИК принял исчерпывающие меры по исполнению судебных решений. 

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая раскритиковала Горизбирком за плохую работу с комиссиями, которые не выполняли указания судов по передаче мандатов оппозиционерам. Булаев на том же заседании заявил, что ему стыдно за Петербург. Он добавил, что сложно курировать регион, где невозможно договориться с руководством избиркома. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:15 Шлосберг отказал Путину в моральном праве проводить военный парад 24 июня

15:55 В Кремле отказались комментировать иск бывшего главы Чувашии к Путину

15:27 Бывшего замглавы Калининского района Сапижака отпустили под подписку о невыезде

14:59 Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию не определена

14:26 Музейные парки Петергофа и Царского села могут открыть до середины июля

13:59 Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

13:52 Житель Вологды подал в суд на Кадырова из-за комендантского часа в Чечне

13:40 Суд в Калмыкии прекратил дело вдовы Лужкова о клевете

13:38 Шульман об укрупнении Архангельской области: Идея так себе

13:17 Муниципал: Член ЦИК Булаев о работе Горизбиркома Петербурга: "Можем, когда хотим"

12:57 Муниципал: Центризбирком извинился перед экс-кандидатом в депутаты "Озера Долгого" Маминым

12:57 Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города

12:50 Псковский губернатор просит Путина прислать ему "подкрепление" из медиков

12:42 Беглов поздравил сотрудников РНБ с 225-летием библиотеки

12:33 Муниципал: У петербургских муниципалов за год нашли нарушения на 325 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru