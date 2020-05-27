Минздрав против признания заболевшими COVID-19 тех, кто не жалуется на инфекцию

Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации, посвященные принципу включения граждан в список официально заразившихся коронавирусом. Согласно свежей "методичке", для того, чтобы при составлении такой статичтики человека не проигнорировали, он должен обязательно жаловаться на свое состояние.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - гласит текст рекомендации.

Всего в стране признали перенесшими инфекцию COVID-19 с начала ее пандемии свыше 370 тысяч человек. Скончалось с коронавирусом почти четыре тысячи россиян.