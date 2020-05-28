Защита шамана Габышева обжаловала его помещение в психдиспансер

Защита якутского шамана Александра Габышева подала в Якутский городской суд иск о признании незаконной его госпитализации в психоневролгический диспансер, сообщает "Правозащита Открытки".

В иске защита подчеркнула, что Габышева "без каких-либо на то законных оснований" задержали и принудительно поместили в "некий обсерватор Якутского республиканского психоневрологического диспансера". Также в иске указано, что госпитализацию провели с грубыми нарушениями закона "О психиатрической помощи", и что у шамана нет возможности общаться с адвокатом.

Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОНа. Перед этим к шаману несколько раз приходили люди, представившиеся медработниками, и собирались взять у шамана биоматериал для теста на коронавирус.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он намеревался продолжить весной.