Архангельская область и НАО будут развиваться как макрорегион без объединения

Развитие Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет проходить в рамках макрорегиона, но никакого политического объединения не будет, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя рабочей группы от НАО Матвея Чупрова.

Он подтвердил, что на совещании 27 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак объявил, что референдум по объединению регионов в 2020 году проводиться не будет. "Мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план", - пояснил Чупров.

По его словам, развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, но не более того. "Должна быть подготовлена программа развития по Арктике, которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы", - сказал Чупров.

Меморандум об объединении регионов врио глав НАО и Архангельской области Юрий Бездудный и Александр Цыбульский подписали 13 мая. Это вызвало возмущение жителей регионов. в НАО многие клеили стикеры с протестным лозунгом, вечером на площади Ленина в Нарьян-Маре поют гимн региона, а петиция против объединения за 10 дней набрала более 10 тысяч подписей. Бездудный называл вопрос объединения с Архангельской областью исключительно экономическим и заявлял, что разговоры о референдуме преждевременны.