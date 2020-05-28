ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 мая решила увеличить количество членов территориального избиркома №3 с 10 до 11 человек. Как пояснил глава Горизбиркома Виктор Миненко, один из членов ТИК находится под следствием и не может выполнять свои обязанности.

- Обстоятельства складываются таким образом, что у нас один из членов территориальной комиссии №3, к сожалению, находится под опекой уголовно-исполнительной системы, и у нас девять человек, - заявил Миненко.

Он добавил, что впереди голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому введение еще одного места в составе комиссии целесообразно, считает глава Горизбиркома.

Ранее, в апреле 2018 года, действующего на тот момент главу ТИК №3 Андрея Пономарева задержали по делу о мошенничестве. Его обвиняли в том, что за определенную сумму денег он якобы готов был надавить на один из петербургских судов. В ноябре 2018 года Горизбирком отстранил его от руководства ТИК №3, но он все еще числится в составе комиссии.

Члены Горизбиркома на заседании 28 мая проголосовали за увеличение количества членов ТИК №3. ГИК объявил о приеме заявлений на вступление в территориальный избирком с 28 мая по 4 июня.

Также в состав территориальной комиссии №3 Горизбирком принял Екатерину Зиновкину. Ее выдвинула общественная организация поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус".

До этого представители объединения вошли в другие ТИКи, созданные в рамках "улучшения избирательной системы Петербурга". Процесс выбора членов в новые территориальные избиркомы позже раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин на заседании 28 мая предложил увеличить число членов и других территориальных избиркомов, где сейчас работает 10 человек, до 11. По его словам, это позволит войти в составы ТИК представителям Партии роста. Она является парламентской, но имеет своих поверенных не во всех комиссиях, уточнил Березин. Большинством голосов его предложение не приняли.

Помимо этого, Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила нового члена ТИК №28 - Татьяну Тамарщук. Она предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, сообщила член ГИК Алла Егорова. Березин заявил, что выступает за другого кандидата - Дмитрий Лысова от Партии роста, который является членом ТИК №28 с правом совещательного голоса. Его поддержала член Горизбиркома от партии "Яблоко" Ольга Покровская:

- Мы вчера видели обоих кандидатов, и, честно говоря, Дмитрий Николаевич [Лысов] произвел очень хорошее впечатление. Очень активный, с опытом работы, и он готов много времени уделять ТИКу.

Если другим членам комиссии очень нравится Тамарщук, то можно увеличить число членов территориального избиркома до 11 человек - тогда в состав войдут оба кандидата, заявила "яблочница". Однако, предложения Березина и Покровской не встретили отклика у большинства их коллег - в ТИК №28 вошла только Тамарщук, а численность членов других территориальных комиссий решено не увеличивать.

На заседании 28 мая Горизбирком также принял в состав ТИК №1 Маргариту Петрову.

София Саттарова

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