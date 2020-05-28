18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:51

У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

фото ЗакС политика У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

Политическая активистка Марина Кена встала на Сенатской площади с плакатом, который призван поддержать петербургских фигурантов скандального дела "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, в эти дни присутствующие на судебных заседаниях без участия журналистов.

"Невиновные ребята под пытками дали признательные показания о том, чего не совершали. При этом те, кто пытал, не понесли наказания. Это бесчеловечно. Единственное, что может помочь — огласка", - объяснила она свой поступок в разговоре с "МБХ Медиа Северо-Запад".

Согласно ее плакату, дело "Сети"* - "позор России".

Членов группы судят за якобы попытку насильственного свержения государственного строя. В феврале семеро пензенских фигурантов получили сроки реального заключения вплоть до 18 лет колонии.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

25 мая, 21:00 Дело "Сети"*: гласность через Facebook

25 мая, 14:46 Суд отказался отложить процесс по делу "Сети"

25 мая, 14:13 Активиста Иванкина задержали у суда, где идет заседание по делу "Сети"

25 мая, 14:06 Защита Филинкова намерена добиться переноса суда по делу "Сети"

19 апреля, 14:42 В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём, фигурант дела "Сети" жаловался на побои

19 марта, 17:33 Прокуратура не нашла нарушений в содержании больного туберкулезом фигуранта дела "Сети"

13 марта, 18:52 СК объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

12 марта, 14:31 Дело об убийстве знакомого фигурантов дела "Сети" передано в центральный аппарат СК

10 марта, 18:27 "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

10 марта, 17:27 Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:18 ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18:30 В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

17:45 ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

17:36 Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

17:25 Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

17:21 Петербургский журналист вышел на акцию в поддержку Азара и других задержанных коллег

17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

16:48 РЖД прекращает рассаживать пассажиров по "антивирусному" принципу

16:32 В Госдуме хотят наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

16:18 Максим Шевченко предлагает вместо парада 24 июня провести день врача

16:07 Замглавы Института истории и политики МПГУ: Голосование по поправкам нельзя откладывать

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru